الجارديان: ارتفاع نسبة وفيات المواليد بغزة لأول مرة منذ نصف قرن

ارتفعت نسبة الوفيات فى مواليد قطاع غزة لأول مرة منذ ما يربو على الـ53 عاما وفقا لدراسة أعدتها منظمة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، أظهرت أن النسبة شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2013 بشكل لم يتكرر منذ أكثر من نصف قرن مضى وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأصدرت منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة بيانا أوضحت فيه أن عدد وفيات الأطفال الأصغر من سن عام واحد انخفض فى قطاع غزة بعد أن كانت نسبته تصل إلى 127 حالة وفاة بين ألف مولود فى ستينيات القرن الماضى، لتتقلص النسبة إلى 20.2 بحلول العام 2008، ثم تشهد ارتفاعا طفيفا وصل إلى 20.4 حالة وفاة بين ألف مولود جديد بقدوم العام 2013.

وتجرى منظمة الأونروا مسحا للمنطقة كل خمس سنوات لتسجيل نسبة الوفيات بين الأطفال الرضع، لتتوصل إلى ارتفاع تلك النسبة بين الأطفال أصغر من 4 أسابيع، حيث كانت تصل إلى 12 حالة وفاة بين كل ألف مولود أصغر من 4 أسابيع فى العام 2008، لتقفز إلى 20.3 حالة وفاة بين نفس عدد المواليد مع العام 2013.

وقال مدير برنامج الصحة بالمنظمة "أكيهيرو سيتا" إن الأرقام الجديدة سبب صدمة، مما دفع القائمين على الدراسة التواصل مع منظمات أخرى مستقلة داخل القطاع للتحقق من صحتها، معتبرا إياها ارتفاع غير مسبوق فى عدد وفيات المواليد بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "سيتا" أن الأسباب وراء هذا الارتفاع لم تحدد بعد لكنه توقع أن يكون الحصار الإسرائيلى على القطاع أحد العوامل المؤثرة، لما يسببه من تضييق على وصول المعدات الطبية والأدوية إلى القطاع الذى يشكل الأطفال أكثر من 45% من نسبة سكانه.