صحيفة: اللاجئون السوريون فى المجر يرغبون فى الوصول لألمانيا والسويد

قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن أزمة اللاجئين فى الاتحاد الأوروبى تزداد بشكل كبير بسبب الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن عدد طالبى اللجوء إلى صربيا فى أشهر السنة الأولى من عام 2015 الجارى معظمهم من اللاجئين السوريين، وأيضا فى أفغانستان والعراق والصومال بلغ 37.391 شخص ووصل اليوم إلى 62000 إضافة إلى الآلاف من اللاجئين، وجميعهم لديهم هدف مشترك وهو الوصول إلى حدود المجر الذى هو واحد من أبواب الاتحاد الأوروبى فى المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاجئين لا يريدون البقاء فى المجر، ولكن أيضا فى تركيا، واليونان، أو مقدونيا أو فى صربيا ... وهم يدركون أن هذه الدول ليست أكثر من يمر اقتصادها لن تسمح لهم لخلق مستقبل لهم و فى الغالب يبحثون للوصول إلى ألمانيا والسويد وإنجلترا.

ونقلت الصحيفة عن عبد الرحمن وهو شاب سورى 24 عاما وهو يدرس الهندسة الميكانيكية فى جامعة حلب الذى قال، "المستقبل يبدو الآن غير مؤكد ، وكنت أريد أن أتى إلى المانيا للدراسة مرة أخرى، وأنا متعب جدا وحتى أننى لا أعرف ماذا سيكون غدا وآمل أن أستعيد الحياة التى كانت لدينا فى سوريا قريبا.

>وأصبحت المجر واحدة من البلدان التى لديها أعلى ارتفاع من كراهية الأجانب فى الاتحاد الأوروبى، وقد وضع حكومته حول حملة مكافحة الهجرة الذى يتضمن تركيب الملصقات الدعائية من الرفض.

وأشار وزير الشئون الاجتماعية فى صربيا، الكسندر فولين، فى الآونة الأخيرة أن "الدولة تنفق يوميا حوالى 15 ألف يورو فى استقبال المهاجرين وسيرتفع هذا العدد فقط، لذلك تحتاج البلاد إلى مساعدة من المجتمع الدولى".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الرسائل دعت لقلق المجتمع الصربى ، حيث الخوف من وجود الإرهابيين بين اللاجئين حيث لا يمكن أن يكون مقنعا.



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