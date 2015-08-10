تموين الإسكندرية تضبط "جبن" يحتوى على حشرات حية وميتة بسوبر ماركت

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع الأمن الوطنى، من ضبط كل من السيد عبد الرحيم عبد العال 55 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع عدد "60" كجم جبن تحوى حشرات حية وميتة وبها تغيير فى الخواص الطبيعية .

كما تم ضبط رمضان .ا.ح 55 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع "15" عبوة من مصنعات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وصلاح .ا .م 53 سنة صاحب محل أدوات كهربائية لحيازته وعرضه للبيع، "25" لفة سلك دش أجنبى الصنع ومجهول المصدر وبدون ثمة مستندات.

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