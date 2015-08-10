موظفو محطة بوتاجاز الوادى يعلنون إضرابهم عن العمل لعدم صرف رواتبهم

قرر عدد من موظفى وفنيى محطة تعبئة "البوتاجاز" الرئيسية بمحافظة الوادى الجديد الإضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين لتأخر صرف رواتبهم منذ شهرين.

وقام العمال بوقف العمل بالمحطة ومنع إمداد مستودعات البوتاجاز بالحصص المقررة وذلك بعد أن تأخرت صرف الرواتب الخاصة بهم.

على الفور، توجه اللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة، إلى مقر المستودع الرئيسى والتقى بالعاملين به للاستماع لمطالبهم وبحث إيجاد حلول لها حيث قام العمال بتوضيح مطالبهم بحضور مدير المحطة التى تعتبر المركز الوحيد لإمداد كافة مراكز المحافظة بالبوتاجاز.