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نيابة السويس تعاين موقع حادث استشهاد ضابط قسم شرطة فيصل الإرهابية

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نيابة السويس تعاين موقع حادث استشهاد ضابط قسم شرطة فيصل الإرهابية نيابة السويس تعاين موقع حادث استشهاد ضابط قسم شرطة فيصل الإرهابية
قام وفد من النيابة العامة بالسويس صباح اليوم بمعاينة مكان الواقعة الإرهابية التى شهدت استشهاد نائب مأمور قسم فيصل فى مطاردة مع عناصر إرهابية أمس، واستمع أعضاء النيابة إلى أقوال شهود عيان وعدد من قوات التأمين.

كانت شهدت مدينة السلام بالسويس أمس قيام قوة أمنية تابعة لمديرية الأمن بضبط أحمد محروس دسوقى "أحد العناصر الإرهابية الخطرة" بدائرة قسم شرطة فيصل، وأثناء اقتراب القوات من مكان تواجد المتهم قام بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات مما دعا القوات مبادلته الأعيرة النارية والسيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن استشهاد المقدم وليد محمود محمد الصادق "نائب مأمور قسم شرطة فيصل" متأثرا بإصابته بطلق نارى، ومقتل الإرهابى المذكور وضبط بحوزته بندقية آلية.

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