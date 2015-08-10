مصرع ربة منزل بطلق نارى خلال حفل زفاف بأسيوط

لقيت ربة منزل مصرعها بعد إصابتها بطلق نارى خلال مشاهدتها لأحد الأفراح من شرفة منزلها بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد مصرع "سماح . ر. ب" 26 سنة، ربة منزل، إثر إصابتها بطلق نارى بالرأس أثناء مشاهدتها لحفل زفاف، وقام أحد الحضور بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليها فى الرأس، لتلقى مصرعها فى الحال.

تم ضبط الجانى والسلاح المتسخدم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.