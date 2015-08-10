بدء محاكمة 51 متهما بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد

بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، نظر محاكمة قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، المتهم فيها 51 متهما بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و40 آخرين من أهالى بورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين.

ومن المقرر أن تشاهد المحكمة بجلسة اليوم الاثنين، الفيديوهات الخاصة بالقضية وأحداث الشغب، التى شهدتها مدينة بورسعيد نتيجة الحكم على المتهمين بقضية مذبحة استاد بورسعيد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.