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محافظ الأقصر يزور دير الأنبا باخوميوس الشايب

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محافظ الأقصر يزور دير الأنبا باخوميوس الشايب محافظ الأقصر يزور دير الأنبا باخوميوس الشايب
قام محمد بدر محافظ الأقصر، صباح اليوم الاثنين، بزيارة دير الأنبا باخوميوس الشايب بمنطقة منشأة العمارى، وذلك بناء على دعوة من نيافة الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس الدير.

وتفقد محافظ الأقصر، المزارع والمشروعات الإنتاجية بالدير، من مزارع تسمين عجول وتربية الدواجن والمجزر المصاحب لها ومزارع الأعلاف، ومنتجات الألبان، ومعرض المشغولات اليدوية لشباب الدير، وورش النجارة والخراطة والحدادة، التى تعد أكبر ورشة على مستوى الصعيد.

وأشاد محافظ الأقصر، خلال الزيارة بالاكتفاء الذاتى الغذائى للمقيمين بالدير والمشروعات التى يقيموها، وأثنى على الاعتماد على الجهود الذاتية فى تدبير حياتهم المعيشية.

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مصر 365