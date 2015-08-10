السيسي: مصر ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة على أراضيها

اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين هيلج لوند الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز البريطانية “بريتش جاز”، حيث حضر اللقاء المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالرئيس التنفيذي للشركة، مشيداً بالتعاون القائم بينها وبين وزارة البترول، ومثنيا على نشاط الشركة وحجم أعمالها في مصر في مجال البحث والتنقيب عن الغاز.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز البريطانية هنأ الرئيس السيسي على افتتاح قناة السويس الجديدة، منوهاً بأنها تؤرخ لحقبة جديدة في تاريخ التعاون بين مصر ومختلف دول العالم، كما أشاد “لوند” بمواقف القيادة السياسية المصرية وبالجهود المصرية المبذولة في مكافحة الإرهاب، والتي لا تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في مصر فقط بل تنعكس آثارها الإيجابية على العالم بأسره.

وأوضح المتحدث أن لوند اِستعرض تاريخ الشركة في مصر والتي تعمل فيها منذ 25 عاماً بحجم استثمارات بلغ 14 مليار دولار، وأشار إلى أن الشركة استثمرت في مصر منذ عام 2011 وحتى الآن حوالي 5ر4 مليار دولار، علاوةً على رغبتها في زيادة استثماراتها في مصر، أخذاً في الاعتبار موقعها الجغرافي المتميز الذي يمكنها من أن تكون محوراً إقليمياً لنقل وإمداد الغاز والبترول.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي رحب برغبة الشركة البريطانية في زيادة استثماراتها في مصر، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة على أراضيها، حيث قامت بسداد 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مؤكداً عزم الحكومة مواصلة سداد مستحقات تلك الشركات.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الدولية، وأنها تسعى في المرحلة الراهنة لزيادة وجذب الاستثمارات بما يساهم في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب.

أ ش أ