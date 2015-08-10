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مصرع ربة منزل بطلق ناري أثناء مشاهدتها لحفل زفاف بأسيوط

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مصرع ربة منزل بطلق ناري أثناء مشاهدتها لحفل زفاف بأسيوط مصرع ربة منزل بطلق ناري أثناء مشاهدتها لحفل زفاف بأسيوط

أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري خلال مشاهدتها لأحد الأفراح من شرفة منزلها بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد مصرع ” سماح . ر . ب ” 26 سنة ، ربة منزل ومقيمة قرية الزاوية بمركز أسيوط ، اثر اصابتها بطلق ناري بالرأس اثناء مشاهدتها لحفل زفاف وقام أحد الحضور بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليها فى الرأس ، لتلقى مصرعها فى الحال .
> تم ضبط الجاني والسلاح المتسخدم وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.

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