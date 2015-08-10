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بالفيديو - جماهير ريد بولز تسخر من ' العجوزين ' لامبارد وبيرلو

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بالفيديو - جماهير ريد بولز تسخر من ' العجوزين ' لامبارد وبيرلو بالفيديو - جماهير ريد بولز تسخر من ' العجوزين ' لامبارد وبيرلو

سخرت جماهير نيويورك ريد بولز من ثنائي الغريم التقليدي نيويورك سيتي، أندريا بيرلو وفرانك لامبارد قبل مباراة الدربي بينهما اليوم الاثنين.

واستقبلت جماهير نيويورك ريد بولز النجمين المنضمين للغريم التقليدي هذا الصيف، بدخلة تسخر من التعاقد معهما.

وظهر لامبارد صاحب الـ37 عاما وبيرلو صاحب الـ36 عاما في الدخلة، وكل منهما يتكأ على عكاز، في إشارة إلى أنهما انضما لنيويورك سيتي من أجل الاعتزال.

وكتبت الجماهير الساخرة "سيتي بيت الاعتزال".

وشارك النجمان في التشكيل الأساسي لنيويورك سيتي، إلى جانب ديفيد بيا أيضا.

وفاز ريد بولز بهدفين دون رد.

شاهد فيديو الدخلة

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فيديو اليوم السابع

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