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إحالة 10 متهمين من “خلية الظواهري” للمفتي.. والنطق بالحكم 27 سبتمبر المقبل

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إحالة 10 متهمين من “خلية الظواهري” للمفتي.. والنطق بالحكم 27 سبتمبر المقبل إحالة 10 متهمين من “خلية الظواهري” للمفتي.. والنطق بالحكم 27 سبتمبر المقبل

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد فهمي، إحالة 10 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهام 68 إرهابيا بارزا، من بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي، بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، عقب ورود رأي فضيلة المفتي في شأن المتهمين.

أ ش أ

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