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شيخ الصيادين بالسويس: 15 صيادا محتجزا بالسودان سيعودون خلال أيام

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شيخ الصيادين بالسويس: 15 صيادا محتجزا بالسودان سيعودون خلال أيام شيخ الصيادين بالسويس: 15 صيادا محتجزا بالسودان سيعودون خلال أيام
قال بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إن هناك 15 صيادا متواجدين بالسودان سيعودن خلال أيام بعد إنهاء احتجازهم من قبل السلطات السودانية، وذلك ضمن مراكب الصيد الثلاثة التى تم إخلاء سبيلها يوم 6 أغسطس الجارى.

وأضاف شيخ الصيادين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مراكب الصيد الثلاثة التى كانت محتجزة منذ أكثر من شهرين، وصلت صباح اليوم إلى ميناء الأتكة وعلى متنها 15 صيادا، وباقى الصيادين الـ100 وصلوا منذ أيام على متن طائرة خاصة إلى القاهرة.

وقال مصدر مسئول بميناء الأتكة، إن الصيادين بحالة صحية جيدة، وعقب وصول المركب الثالثة، تم إنهاء الإجراءت اللازمة ومناقشة الصيادين حول ظروف احتجازهم والمعيشة فى السودان خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير أصدر قرارا بالعفو عن 101 من الصيادين المصريين المحتجزين لدى السلطات السودانية، منذ إبريل الماضى.

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