ننشر اسمى الضابطين المصابين بانفجار قنبلة فى محيط محكمة مصر الجديدة

وصل منذ قليل اللواء حمدى مجاهد، حكمدار القاهرة، واللواء علاء الدجوى، مدير إدارة المرور، ومدير مباحث النزهة، لمكان انفجار العبوة الناسفة بمحيط محكمة مصر الجديدة.

وحصل "اليوم السابع" على اسمى ضابطى المرور المصابين فى الحادث، وهما الرائد أحمد فكرى، والعقيد هشام العزب رئيس قسم مرور النزهة، حيث أكد مصدر طبى أن الضابطين إصابتهما خطيرة.

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