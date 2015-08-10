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ننشر اسمى الضابطين المصابين بانفجار قنبلة فى محيط محكمة مصر الجديدة

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وصل منذ قليل اللواء حمدى مجاهد، حكمدار القاهرة، واللواء علاء الدجوى، مدير إدارة المرور، ومدير مباحث النزهة، لمكان انفجار العبوة الناسفة بمحيط محكمة الجديدة.

وحصل "اليوم السابع" على اسمى ضابطى المرور المصابين فى الحادث، وهما الرائد أحمد فكرى، والعقيد هشام العزب رئيس قسم مرور النزهة، حيث أكد مصدر طبى أن الضابطين إصابتهما خطيرة.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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