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"البحوث الإسلامية": فوائد شهادات استثمار قناة السويس حلال

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"البحوث الإسلامية": فوائد شهادات استثمار قناة السويس حلال "البحوث الإسلامية": فوائد شهادات استثمار قناة السويس حلال
أكد الدكتور عبد العزيز النجار مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أن فوائد قناة السويس الجديدة حلال مشيرا إلى أن الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث هى الهيئات الشرعية المتعارف عليها ومصدر الفتوى فى العالم كله.

وأضاف مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية فى مداخلة هاتفية مع برنامج صباح "أون المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الاثنين، أن هذه الفتوى تشابه فتوى قديمة للشيخ محمود شلتوت الذى أجاز فيها أن دفاتر توفير البريد حلال لأنها عقد تمويل مع الدولة التى تكافؤ من يعطيها أمواله للاستثمار فيها.

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