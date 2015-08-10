بدء التشغيل التجريبى لأول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء فى"السادات"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي لمحطة الطاقة الشمسية بمدينة السادات بطاقة 65 كيلو وات، بتكلفة مليون و548 ألف جنيه، فى إطار توجه الدولة نحو تفعيل استخدام الطاقة المستدامة وترشيد استهلاكات الطاقة، والتى تنفذها حاليا هيئة المجتمعات العمرانية فى جميع المدن الجديدة، لإيجاد حلول تتعلق بكفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.

وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن، إنه إيمانا من الهيئة بدور الطاقة الشمسية فى مصر لحل مشاكل الكهرباء، تم التنسيق بين جهاز مدينة السادات ووحدة الطاقة المستدامة بالهيئة، على إنشاء أول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بمدينة السادات، موضحا أنه تم إنشاء وحدة طاقة شمسية أعلى جهاز المدينة بقدرة 65 كيلو وات بعدد خلايا 264 خلية شمسية، قدرة الخلية 250 وات (منشأ أوروبى).

وأضافت الدكتورة هند فروح، رئيس وحدة الطاقة المستدامة بالهيئة، إن الوحدة، قامت بتنفيذها الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة، وتنقسم القدرة الكلية إلى 58 كيلو وات متصلة بالشبكة، وتتم تغذية الأحمال بها مباشرة فى الحالة الطبيعية متصلة بعدد 3 انفرتر ذات قدرة 20 كيلو وات، و7 كيلو وات منفصلة عن الشبكة off grid بها انفرتر بقدرة 7 كيلو وات، وفضلا عن منظم جهد يتم استخدامها فى تغذية البطاريات، وذلك لتغذية الأحمال فى حالات الطوارئ.

يذكر أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع جهاز مشـروعات الخـدمة الوطنيـة بالقوات المسلحة، لاستبـدال 27500 كشاف لإنارة الشـوارع بكشافات "ليد" فى 11 مدينة جديدة، فى إطار توفير الطاقة أيضا، بجانب بدء التشغيل التجريبى، لأول محطة طاقة شمسية مركزية، لإنارة طريق طيبة – قنا الصحراوى الشرقى، بطول 4 كيلومترات، وتشغيل محطة الطاقة الشمسية بمدينة طيبة الجديدة، بقدرة 90 كيلو وات، ومحطة الطاقة الشمسية بمدينة برج العرب الجديدة بقدرة 65 كيلووات.