مقتل 18 عنصرا للجيش السورى فى هجوم لداعش على مطار كويرس

أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها بوقوع هجوم عنيف لتنظيم داعش الإرهابى، على مطار كويرس العسكرى بريف حلب، أسفر عن مقتل 18 عنصراً للجيش السورى بينهم ضباط.

وفى وقت سابق، قال الجيش الأمريكى إن القوات التى تقودها الولايات المتحدة شنت 16 غارة جوية فى العراق وسبع غارات فى سوريا يوم السبت ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش.

وقالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الأحد، إن غارات العراق شملت خمس غارات قرب الموصل وثلاث قرب الرمادى وثلاث قرب سنجار استهدفت التصدى للمتشددين ودمرت جرافات ووحدات تكتيكية ومبان وأسلحة.