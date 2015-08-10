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مقتل وإصابة 26 فى انفجار سيارة بمدينة درنة بليبيا وداعش يتبنى الانفجار

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مقتل وإصابة 26 فى انفجار سيارة بمدينة درنة بليبيا وداعش يتبنى الانفجار مقتل وإصابة 26 فى انفجار سيارة بمدينة درنة بليبيا وداعش يتبنى الانفجار
لقى سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون جراء انفجار سيارة ملغومة فى مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا.

وأكد مصدر أمنى اليوم، مقتل سبعة أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء انفجار سيارة ملغومة بمنطقة الساحل الشرقى فى مدينة درنة.

وفى السياق ذاته، تبنى تنظيم داعش مسئولية الهجوم، وقال فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" قام أبو جعفر السودانى بتفجير سيارته المفخخة على تجمع لصحوات الردة بمنطقة الساحل الشرقى فى مدينة درنة".
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