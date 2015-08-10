الإحصاء : أسعار الكهرباء والغاز والمياة ترفع التضخم الشهرى 0.6 % خلال يوليو

اظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو بنحو 0.6 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ، مرجعا السبب الى زيادة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.2% ، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 3.6% ، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.4%.

وأوضح الاحصاء، فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم الاثنين – أن أسعار الطعام والمشروبات زادت بنحو 0.2% ليساهم بمقدار 0.12 فـي معـدل التغير الشهـري بسبب إرتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.6% لتســاهم بمقدار 0.1 في معدل التغير الشهري لإرتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 3.6% ، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة 3.3% ، ومجموعة الأسماك المملحة والمدخنة بنسبة 5.1%.

وأضاف أن أسعار الألبان والجبن والبيض زادت بنحو 1.4% ، والخضروات بنسبة0.6 % لتســاهم بمقدار 0.06 فـي معــدل التغيــر الشهــرى بسـبب إرتفاع أسـعار الخيار بنسـبة 13.4% ، والكوســة بنسبة 34.9% ، والفاصوليا الخضراء بنسبة 19.4% ، الجزر بنســبة 10.0% ، البطاطس بنســـبة7.8% ، وذلك على الرغم من إنخفاض أسعار الطماطم بنسبة 10.5% ، والباذنجان بنسبة 18.7% ، والفلفل الرومي بنسبة 13.3% ، والبامية بنسبة 16.2%.

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6% بسبب إنخفاض أسعار الدواجن بنسبة 5.8% ، بينما إرتفعت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 3.5% ، كما تراجعت الفاكهة بنسبة 1.6% لتســاهم بمقدار 0.05 فـي مـعـدل التغيـر الشهـري بسبب إنخفاض أسعار الليمون بنسبة 32.9% ، والتفاح البلدي بنسبة 6.3% ، والبطيخ بنسبة9.2% ، والكنتالوب بنسبة 42.0%.

وأشار إلى أن قسـم المسكن والمياه والكهرباء والغاز سجل إرتفاعاً بنحو 3.2% ليساهم بمقدار 0.43 فـي معدل التغير الشهـرى بسبب إرتفـاع اسعـار شرائح استهلاك المياه بنسبة 14.5% وشرائح استهلاك الكهرباء بنسبة 21.3%.

كما زادت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو 0.6% ليساهم بمقدار0.02 فـي معدل التغير الشهرى بسبب إرتفـاع أسعـار السلع والخدمات الاعتيادية لصيانة المنازل بنسبة 1.1%.

ولفت إلى أن أسعار الرعاية الصحية زادت بنحو 0.4% ليساهم بمقدار 0.02 فـي معـدل التغير الشهرى بسبب إرتفـاع أسعـار بعض الأدوية بنسبة 3% ، كما ارتفع أسعار النقل والمواصلات بنحو 0.3% والثقافة والترفية بنحو 1.9% ، والمطاعم والفنادق بنحو 0.2%.

على مستوى التضخم السنوى سجل معدل التضخم 8.3 % مقارنة بشهر يوليو 2014 ، لترتفع سعر الطعام والمشـروبات بنحو 8.3% ليساهم بمقدار4.25 فـي معـدل التغير السنوى بسبب ارتفاع الفاكهة بنسبة 14.1% ، والليمون بنسبة 59.9% ، واللحـوم والـدواجـن بنسبة 9.4% ، والخضروات بنسبة 13.7%.

وأشار الى ارتفاع أسعار المشـروبات الكحـولية والدخان والمكيفــات بنحو 16.8% ليساهم بمقدار 0.73 فـى معـدل التغيـر السنوى بســبب إرتفــاع أسعـــــار مجموعة السـجائر المحلية بنسبة 18.2% ، مجموعة السجائر المستوردة بنسبة 16.1%.

ولفت الى زيادة أسعار الملابس والأحذية بنحو 7.7%بسـبب إرتفــاع أسعــار مجموعة الأقمشة بنسبة 9.6% ، وارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 7.2% لإرتفــاع أسعــار مجموعة شرائح استهلاك المياه بنسبة 39.3%، مجموعة استهلاك الكهرباء بنسبة 21.3%.

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