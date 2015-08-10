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لتفادى إصابة طفلك بكسل العين.. اكشفى على نظره مبكرا

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لتفادى إصابة طفلك بكسل العين.. اكشفى على نظره مبكرا لتفادى إصابة طفلك بكسل العين.. اكشفى على نظره مبكرا
ضعف النظر أحد المشاكل التى تصيب العين، والذى يساهم عدم اكتشافها مبكرا بإصابة عين الطفل ببعض المشاكل بالأبصار مثل كسل العين وغيرها من المشاكل الأخرى.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد سعيد استشارى ومدرس جراحة العيون بطب الزقازيق، أن كثير من الأطفال نكتشف أنهم مصابين بضعف البصر من خلال الصدفة أو أثناء الفحص الطبى لأى سبب مرضى أخر مثل التهابات الملتحمة أو الرمد الربيعى أو الأكياس الدهنية أو غيرها من هذه الأمراض التى تصيب عين الأطفال أو عندما تلاحظ الأم أن طفلها يقترب من التليفزيون أثناء مشاهدته بصورة ملحوظة.

ويستكمل د. أحمد قائلا"يؤدى عدم اكتشاف إصابة الطفل بضعف البصر مبكرا وعلاجه بالسنوات الاولى من عمره فى زيادة فرص إصابته بما يسمى بكسل العين أو كسل العصب البصرى خاصة إذا أصاب الضعف عين واحدة ففى هذه الحالات قد يتأخر اكتشاف ضعف الأبصار.

ويتابع د. أحمد قائلا "فى حالة ضعف عين عن الأخرى، فإن المخ يلجأ إلى حيلة ترك الصورة مهزوزة أو غير دقيقة والمكونة بواسطة العين الضعيفة وهو الأمر الذى إذا استمر بالسنوات الاولى من عمر الطفل يؤدى إلى كسل العين".

وأضاف د. أحمد أنه فى حالة اكتشاف ضعف البصر فى سن كبير يصعب تنيشط هذا الكسل مرة اخرى لذلك ينصح د. قائلا يجب على الأمهات عمل فحص عين طفلها قبل دخوله الحضانة أو المدرسة".

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مصر 365