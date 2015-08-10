بعد انتشار سرطان المبيض والرحم والثدى.. 9 أسباب تعرضكِ للإصابة بالسرطان

السرطان من الأمراض التى تشكل رعبًا للجميع، حتى إنه يعرف بالمرض الخبيث، الذى يدمر الجسم ويهدد حياة الإنسان، وينتشر بين الكبار والصغار. وتشعر الكثير من السيدات بالرعب والخوف على أنوثتها من هذا المرض اللعين "السرطان"، وذلك بعد انتشار سرطان المبيض والرحم والثدى بين عدد كبير من السيدات.

وحول هذا يقدم الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، بعض الأسباب التى تساعد على انتشار سرطان المبيض والرحم، ومنها:

>1- التأخر فى الزواج.

>2- عدم انتشار الوعى والثقافة الكافية فى المجتمع.

>3- كثرة استخدام المنشطات والأدوية التى تحتوى على نسبة عالية من الهرمونات بدون الرجوع للطبيب.

>4- الإقبال على تناول الأطعمة السريعة والتى تحتوى على نسبة عالية من الهرمونات الضارة.

>5- انتشار السمنة والتدخين بين السيدات.

>6- الجين الوراثى، أى إصابة أحد الأشخاص فى العائلة بهذا المرض.

>7- عدم الانتباه للإصابة بالالتهابات المهبلية لدى النساء، فهذا يعد إشارة للإصابة بالمرض.

>8- الإصابة بفيروس "h.p.v"، الذى ينقل للمرأة بعد معاشرة زوجها متعدد العلاقات.

>9- تجنب الذهاب للفحص الدورى.