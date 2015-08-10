ننشر حركة تنقلات ضباط مديرية أمن بني سويف ‎

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أمس، حركة تنقلات واسعة داخل مديرية أمن بني سويف، وراعت الحركة الظروف الاجتماعية والانسانية لدي الضباط.

وشملت الحركة العميد محمد الحميلي من مأمور المركز ببني سويف إلي الادارة العامة للتفتيش والارقابة ،ونقل العميد علاء القاضي الي مأمور شرطة بمديرية امن بني سويف ،والعميد محمد لبنة من ادارة المرور الي الادارة العامة للمرور ،والعقيد محمد عبدالتواب من مباحث المديرية الي الادارة العامة لشرطة الكهرباء ،والعقيد احمد عبدالرحيم الي مديرية امن الجيزة

> والعقيد ماجد مرقص الي الادارة العامة للاحوال المدنية ،والعقيد احمد سعد الي مديرية امن القاهرة.

كما تضمنت الحركة نقل العقيد مصطفي منتصر الي مديرية امن قنا ،والعقيد محمد الصاوي للادارة العامة لشرطة الاحداث

> والعقيد محمد الحسيني درديري من الانقاذ النهري الي الادارة العامة لامداد الشرطة.

والرائد عبدالله السنوسي الي ادارة الجوازات ووالرائد محمود الشريف الي الادارة العامة للمرور ،ووالرائد احمد عبداللطيف الي شرطة السياحة والاثار والرائد محمد معوض الي معهد امناء الشرطة والنقيب احمد عصام عبداللطيف الي مديرية امن البحر الاحمر والنقيب شريف حسام الي شرطة السياحة والنقيب هاني صلاح الي مديرية امن الجيزة والنقيب عماد عرفة للجوازات.

وأبقت الحركة علي رؤساء مباحث ناصر، الفشن، سمسطا، بني سويف الجديدة.