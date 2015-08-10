شيخ الصيادين بالسويس: 15 صياد بالسودان سيعودون خلال أيام

قال بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إن هناك 15 صياد متواجدين بالسودان سيعودن خلال أيام بعد إنهاء احتجازهم من قبل السلطات السودانية ضمن مراكب الصيد الثلاثة التى تم أخلاء سبيلها يوم 6 أغسطس الحالي.

وأضاف شيخ الصيادين، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء “أونا”، أن مراكب الصيد الثلاثة التى كانت محتجزة منذ اكثر من شهرين وصلت صباح اليوم إلى ميناء الأتكة وعلى متنها 15 صياد بمعدل 5 بكل مركب وباقي الصيادين الـ 100 وصلوا منذ أيام على متن طائرة خاصة إلى القاهرة.

وقال مصدر مسؤول بميناء الأتكه ان الصيادين بحالة صحية جيدة، وعقب وصول المركب الثالثة، تم انهاء الاجراءت اللازمة ومناقشة الصيادين حول ظروف احتجازهم والمعيشة فى السودان خلال الفترة الماضية,

كان اصدر الرئيس السودانى عمر البشير قراراً بالعفو عن 101 من الصيادين المصريين المحتجزين لدى السلطات السودانية، منذ إبريل الماضى، وذلك بعد التشاور مع وزير العدل .

وكان قرار وزير العدل بعد مشاورات وإتصالات بين الجانبين المصري والسوداني، انتهت الى قرار وزير العدل، والذي قرر ايضا إيقاف جلسات التحقيق مع الصيادين، ثم بدات جولة جديدة من المفاوضات خلصت الى اعادة التحقيق مع الصيادين وانتهت الى قرار النيابة السابق.