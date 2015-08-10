«المجتمعات العمرانية» تطرح ٣ مناقصات في «بدر» و«أسوان الجديدة»

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهازي مدينتي بدر و أسوان الجديدة، خلال اليومين المقبلين، ٣ مناقصات عام، لتنفيذ مدرستين تعليم أساسي، ووحدة إطفاء.

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم طرح مناقصتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لأعمال تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالمجاورة الثانية بالحي الأول، وأخرى بالمجاورة الثالثة بالحي الثالث.

وأشار المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إلى أنه سيتم طرح تنفيذ مشروع وحدة إطفاء بمنطقة مركز خدمات المدينة وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

أ ش أ