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عودة مراكب الصيد الثلاثة المفرج عنها بالسودان لميناء الأتكة بالسويس

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عودة مراكب الصيد الثلاثة المفرج عنها بالسودان لميناء الأتكة بالسويس عودة مراكب الصيد الثلاثة المفرج عنها بالسودان لميناء الأتكة بالسويس

مراكب صيد – أرشيفية

وصل إلى ميناء الأتكة للصيد بالسويس،  اليوم الاثنين مراكب الصيد المصرية الثلاثة المفرج عنها في السودان بعد احتجازها منذ شهر أبريل الماضي.

وكان مطار القاهرة استقبل يوم 6 أغسطس الجارى 81 شخصا من طاقم مراكب الصيد الثلاثة المفرج عنهم وظل بالسودان 20 من طاقم المراكب الثلاثة ليقوموا بالإبحار بمراكب الصيد التي عادوا بها اليوم إلي ميناء الأتكة للصيد بالسويس.

وقال مصدر مسئول بميناء الأتكة إن أطقم السفن بصحة جيدة وجاري إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول مراكب الصيد.

يذكر،  أن أزمة الصيادين انتهت بعد اتصالات مكثفة من المصرية مع أجهزة وحكومة السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعد احتجازهم منذ أبريل الماضى بتهمة اختراق المياه الإقليمية للسودان بالبحر الأحمر.

وأصدر الرئيس السودانى عمر البشير قرارا بعد التشاور مع وزير العدل فى حكومة بلاده بالعفو عن 101 صياد مصري كانوا محتجزين لدى السلطات السودانية.

أ ش أ

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