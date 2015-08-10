إطلاق نار على القنصلية الأمريكية في إسطنبول

أطلق مسلحان النار على القنصلية الأمريكية في إسطنبول، أكبر المدن التركية، دون وقوع إصابات.

ولاذ منفذا الهجوم بالفرار وألقت السلطات القبض على سيدة مشتبه بها، وفقًا لما ذكرته “بي بي سي”.

وجاء الهجوم بعد ساعات من هجوم بسيارة مفخخة على مخفر للشرطة في منطقة “سلطان بيلي” في اسطنبول، بحسسب مصادر أمنية.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن الهجوم أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بجراح طفيفة، بينهم 7 مدنيين وثلاثة ضباط.

> وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الشرطة تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين مؤكدة أن قائد السيارة لقي مصرعه.

وقال شهدي الكاشف مراسلنا في اسطنبول إن قوات الأمن التركية بدأت حملة من أجل القبض على منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار إلى الشوارع الجانبية في المنطقة.

ورفعت تركيا حالة التأهب إلى أعلى درجاتها منذ بدء حملة عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي شمالي العراق وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا الشهر الماضي.