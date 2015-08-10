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Ice Age 5 يحظى بعنوان وموعد عرض جديدين

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Ice Age 5 يحظى بعنوان وموعد عرض جديدين Ice Age 5 يحظى بعنوان وموعد عرض جديدين

الإثنين 10-08-2015 09:49

أعلنت شركتا 20th Century Fox و Blue Sky Studios أنهما بدأتا إنتاج جزء خامس من سلسلة الأفلام الكرتونية Ice Age حيث أطلقتا عليه عنوان Ice Age: Collision Course وعدّلتا في موعد عرضه في الصالات العالمية من 15 الى 22 يوليو 2016. جاء هذا التغيير المفاجئ في يوم العرض بعد إعلان شركة Sony عن إطلاق فيلم Ghostbusters في 15 يوليو للمخرج Paul Feig الذي نجحت أفلامه الكوميدية في السنوات القليلة الماضية باستقطاب المشاهدين، ووضعت Ice Age: Collision Course في مواجهة Knights of the Round Table للمخرج Guy Ritchie الشبيه الى حدّ ما بفيلم Excalibur الذي تم إطلاقه في العام 1981.
لم تفصح الشركتان عن تفاصيل قصة الجزء الخامس من Ice Age ولكنهما أكّدتا أن جميع الشخصيات ستعود أمثال Sid و Manny و Diego و Ellie كما سيعود الممثلون الذين أعطوا أصواتهم لها وهم John Leguizamo و Denis Leary و Ray Romano و Queen Latifah، كاشفة عن أسماء الممثلين الجدد الذين انضموا الى Ice Age: Collision Course وهم Keke Palmer و Wanda Sykes و Jay Leno.
يذكر أن السلسلة انطلقت عام 2002 من خلال فيلم Ice Age وجمعت حتى اليوم على شباك التذاكر العالمي 2.8 مليار دولار.

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