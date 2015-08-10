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العثور على جثة عامل داخل منزل تحت الإنشاء فى البحيرة

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العثور على جثة عامل داخل منزل تحت الإنشاء فى البحيرة العثور على جثة عامل داخل منزل تحت الإنشاء فى البحيرة
عثر أهالى قرية اليسر بالنوبارية اليوم على جثة عامل بمنزل تحت الإنشاء تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من منزل بناحية قرية أبواليسر دائرة القسم.

تبين أن المنزل ملك "أحمد عبدالرحمن مرسى" (غير مكتمل) ووجود جثة "محمد أحمد عبدالرحمن مرسي" عامل زراعى ومقيم بذات الناحية مسجاة على ظهرها داخل إحدى غرف المنزل وعدم وجود أى إصابات ظاهرية بها.

بسؤال والد المتوفى "أحمد عبدالرحمن مرسى" عامل زراعى ومقيم بأبو المطامير، قررأن نجله كان يقيم بالمنزل بمفرده ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الوفاة، وتحرر المحضر 1252/2015 إدارى القسم.

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مصر 365