1.5 مليون جنية لإنشاء مبنى للوحدة المحلية بقرية القصر بالوادى الجديد‎

وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، على تخصيص مليون ونصف جنية وذلك لإنشاء مبنى للوحدة المحلية بقرية القصر بالداخلة بالوادى الجديد.

وقال سيد محمود رئيس مركز الداخلة إن المحافظ وافق على اعتماد ملبغ مليون ونصف لإنشاء مبنى حديث للوحدة المحلية بقرية القصر بجوار مركز شباب القصر وضع هذا الإعتماد ضمن خطة المحافظة للعام 2015_2016.

وأضاف محموج أن المحافظة بصدد طرح وترسية مشروع بناء مبنى الوحدة المحلية لقرية القصر كى يتم بدء تنفيذ المشروع فى الفترة القادمة .واوضح انه تم منذ فتره تخصيص قطعه أرض بجوار مركز شباب القصر لأنشاء مبنى للوحدة المحلية للقصر ولكن كان ينقصة الأعتماد الماليه للتنفيذ.