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استكمال محاكمة مرسي و 10 آخرين فى «التخابر مع قطر»

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استكمال محاكمة مرسي و 10 آخرين فى «التخابر مع قطر» استكمال محاكمة مرسي و 10 آخرين فى «التخابر مع قطر»

الرئيس الأسبق محمد مرسي

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة تنظيم الإخوان الإرهابي وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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