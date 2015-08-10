البرلمان العراقى يناقش غدا إصلاحات العبادى الأخيرة

قرر البرلمان العراقى عقد جلسة غدا الثلاثاء بعد أن وافقت الحكومة العراقية بالإجماع على حزمة التوجيهات الإصلاحية التى طلب رئيس الوزراء حيدر العبادى إقرارها ، والتى تهدف بشكل أساسى إلى محاربة الفساد فى البلاد.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية عن المتحدث باسم العبادى قوله إن مجلس الوزراء وافق على الإصلاحات المقترحة من رئيس الوزراء ، لكنها تحتاج موافقة البرلمان الذى سينعقد غدا الثلاثاء ، فى جلسة مخصصة للتصويت عليها.

وأصدر رئيس العبادى امس توجيهات بموجب المادة 78 من الدستور ، ألغى بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء ، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.

وقد قرر رئيس مجلس الوزراء العراقى تقليصا شاملا وفوريا فى أعداد الحمايات لكل المسؤولين فى الدولة ، بما فى ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.

>