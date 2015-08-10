رئيس مجلس إدارة "مع الناس" الإقليمية: مبادرة "اليوم السابع" تنم عن وعى

قال الدكتور عادل أبو سكين، رئيس مجلس إدارة جريدة "مع الناس"، إن مبادرة "اليوم السابع" لاحتضان ودعم الصحف الإقليمية، تنم عن وعى مؤسسة عريقة بحجم "اليوم السابع"، رغم أن تلك الصحف تعمل فى المجال ذاته.

وأوضح "أبو سكين"، أن المؤسسة رأت أن من واجبها المجتمعى نحو الصحف الإقليمية هو دعمها، وإنجاحها حتى لو كانت تلك الصحف تنافس على القارئ، وهو ما يعكس مدى وعى تلك المؤسسة المحترمة بقيادة الصحفى والإعلامى خالد صلاح، صاحب المدرسة الصحفية الجديدة.

ووجه "أبو سكين" شكره لـ"اليوم السابع"، وكل العاملين فيها ومراسليها بكل محافظات مصر، الذين يعملون دون كلل أو ملل حتى يقدموا وجبة صحفية مميزة ومحترمة لكل القراء.

من جانبه، أشار كرم القرشى رئيس تحرير جريدة "مع الناس"، إلى أن جريدته من الصحف التى تهتم بهموم ومشاكل المواطن بكفر الشيخ وعرضها على المسئولين لحلها، ويتواجد مراسلوها فى كل قرية من قرى المحافظة، مؤكداً أن الجريدة شاملة تشجع الموهوبين فى كل المجالات الذين لا يجدون منبراً لهم.