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جريدة "الضمير"بالإسماعيلية: مبادرة اليوم السابع لصحف الأقاليم تبث التفاؤل

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جريدة "الضمير"بالإسماعيلية: مبادرة اليوم السابع لصحف الأقاليم تبث التفاؤل جريدة "الضمير"بالإسماعيلية: مبادرة اليوم السابع لصحف الأقاليم تبث التفاؤل
قال علاء سليم رئيس مجلس إدارة موقع وجريدة "الضمير" إن مبادرة جريدة "اليوم السابع" بتبنى الصحف الإقليمية ودعمها تعد مبادرة فريدة من نوعها وتبث روح التفاؤل والتحدى فى نفوس جميع العاملين بها.

وأكد سليم أن اهتمام الصحف المصرية واسعة الانتشار بالصحف الإقليمية يمنح فرصة للتطور والرقى بالمستوى الصحفى للصحف الإقليمية، لاسيما أن تلك الصحف يعمل بها الكثير من الصحفيين المهنيين ذى الموهبة ولكن فى ظروف صعبة تمنعهم من ثقل مواهبهم، ودعمها يعتبر مبادرة للرقى بالمستوى الصحفى للصحف الإقليمية حيث من المتعارف بأن الوصول للعالمية يبدأ من الإقليمية.

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