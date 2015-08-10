للحوامل..التونة والأسماك المعلبة خطر على صحتك وصحة جنينك

تعد فترة الحمل من أهم وأصعب المراحل التى تمر على المرأة، والتى تتطلب منها توخى الحذر حتى من بعض الأشياء التى ربما تكون عاشقة لها من قبل الحمل، وخاصة بعض نوعيات الطعام.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أنه أثناء فترة الحمل يقوم الطبيب المباشر لحالة المرأة الحامل بتقديم بعض النصائح الهامة لها ولصحتها، ومن أهم تلك النصائح هى الابتعاد عن تناول "الأسماك المعلبة وخاصة التونة".

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الأسماك المعلبة تحتوى على عنصر الزئبق الذى يؤثر بشكل سلبى على الجهاز العصبى للطفل، ويؤثر على نموه، وتكون المرأة أثناء الحمل آخر عرضة للإصابة بالتسمم الزئبقى.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن تعرض المرأة الحامل للإصابة بالتسمم الزئبقى يؤثر على حياتها وحياة جنينها بطريقة سلبية، ويعرضهما للخطر الذى قد يصل إلى الوفاة.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، أى امرأة أثناء فترة الحمل بتجنب تناول التونة والأسماك المعلبة، وذلك للحفاظ على صحتها وصحة جنينها.