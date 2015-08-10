شرطة المسطحات تضبط 59 مركبا غير مرخص وتؤمن 5 آلاف سائح على الباخرات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية عدة حملات تفتيشية، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 59 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية: تم ضبط (59) قضية متنوعة، وضبط 100 قضية فى مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية من بينهم (23) سيارة مخالفة - وذلك لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات .

وتم ضبط 11 قضية فى مجال حماية الأراضى الزراعية، و15 قضية فى مجال حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة، و(15) قضية متنوعة لتصنيع وإنتاج والاتجار فى مستلزمات الإنتاج الزراعى .

وتم ضبط (69) مركبا نيليا "مخالف قانون الملاحة"، وتم ضبط (8) قضايا ضوضاء و30 قضية تعدى على نهر النيل، وتم تأمين (155) "لنش وباخرة سياحية" على متنها (5089) سائحا مختلفى الجنسية.