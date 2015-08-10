للمتزوجين..التدخين يؤخر الإنجاب ويضعف البويضات ويشوه الحيوانات المنوية

أضرار التدخين على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة

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التدخين يضعف الحيوان المنوى للرجل..وبويضة المرأة

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لا يتوقف التدخين عن إظهار وجهه القبيح وأضراره الصحية يوما بعد يوم، ولا تتوقف الأبحاث عن اكتشاف أضرار جديدة يوميا ناتجة عن عادة التدخين السيئة.>حذر الدكتور أحمد صلاح أخصائى الأمراض التناسلية من تدخين المتزوجين، أو أحدهما، فالمشكلة تكمن فى استنشاق دخان السجائر المتصاعد، والذى يؤثر بشكل عام على كفاءة تبويض السيدات، وقدرة الحيوان المنوى على الاختراق لدى الرجل.>وتابع صلاح محذرا معددا أضرار التدخين على الصحة الإنجابية قائلا "التدخين لا شك يؤخر الإنجاب، وعلى الرغم من أن بعض المدخنين ينجبون دون مشكلات، إلا أن القاعدة العريضة من المدخنين يعانون مشكلات تتعلق بالخصوبة والقدرة على إنجاب طفل، لأن الكثير من الأجسام تتفاعل بالسلب مع دخان السجائر، ومواده، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحيوان المنوى على قطع المسافات وصولا إلى البويضة وتخصيبها، كما يؤثر على طبيعة وقوة البويضة التى تخرجها المرأة شهريا".

والتدخين بشكل عام، وحسب تأكيد أخصائى التناسلية، يؤثر على وظائف الجسم بشكل عام والإنجابية بشكل خاص، فيؤثر على القدرة والأداء الجنسي، ويهدد الكثير من المتزوجين حديثا بتأخر الإنجاب، كما يزيد من عدد الحيوانات المنوية المشوهة والضعيفة.