رئيس جهاز العبور: 300 مصنع مخالف بالمدينة ولا أستطيع حظر التوك توك

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن هناك نحو 300 مصنع مخالف بالمدينة يعملون بدون رخصة، لافتًا إلى أنه يتم غلق وتشميع البعض منهم، موضحًا أن مصنع الأثاث المكتبى بالمدينة المحترق، صدر حكم ضده العام الماضى بغلقه وتشميعه خلال أسبوعين من صدور الحكم.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، أنه تم إيقاف استصدار تراخيص لإنشاء مصانع من الجهاز، وإسناد مسئولية ذلك لهيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا أنه تم إرسال قائمة تتضمن كل المصانع المخالفة لاتخاذ قرار بغلقها.

وأكد، أنه تم إرسال إنذارات قضائية لكل المصانع المخالفة، وخاصة المصانع التى تقوم بالصرف المخالف على شبكة الصرف الصحى، حفاظًا على شبكة الصرف بالمدينة.

وحول مشكلة "التوك توك" بالمدينة، أكد المهندس أمين غنيم، أنه لا يستطيع إلغاء سير "التوك توك" بالمدينة، إلا بعد توافر الوسيلة البديلة وتوفير خطوط سير لسيارات أجرة فى الأماكن المتواجد بها التوك توك، لافتًا إلى أنه تم ترخيص عدد 59 "تاكسى"، وتم السماح لهم بالخروج خارج المدينة، وعندما حصلوا على تراخيص قاموا بالعمل خارج المدينة والمدينة لم تستفيد منهم.

رخص لـ49 تاكسى وعدم السماح لهم بالخروج من المدينة

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه يدرس حاليًا منح رخصة لنحو 49 تاكسى مع عدم السماح لهم بالخروج خارج المدينة، وأن يكون لهم لون مميز خاص بالمدينة، أسوة بمدينة الإسكندرية وبعض المدن الكبرى، موضحًا أنه من المقرر أن يتم إنشاء خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة لخدمة كل المناطق بالمدينة، للتخفيف عن المواطنين وعدم تعرضهم لجشع التجار.

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