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أكاديمية البحث العلمى تبدأ الدراسة بجامعة الطفل فى "حلوان" غدا

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أكاديمية البحث العلمى تبدأ الدراسة بجامعة الطفل فى "حلوان" غدا أكاديمية البحث العلمى تبدأ الدراسة بجامعة الطفل فى "حلوان" غدا
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن موعد بدء الدراسة بجامعة الطفل لكل من المستوى الثانى "المرحلة الأولى من 9 إلى 10" والمستوى الثالث "المرحلة الأولى 12 إلى 13" بجامعة حلوان سيبدأ غدا الثلاثاء.

وأضاف الدكتور محمود صقر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" وبدء الدراسة لنفس المستويين بنفس المرحلتين فى كل من جامعة القاهرة ومدينة السادات والمنوفية وكفر الشيخ وقناة السويس سيبدأ الأحد الموافق 16 أغسطس الجارى.

الجدير بالذكر أن جامعة الطفل انطلقت لأول مرة فى ، والتى تتمثل فى التحاق الأطفال بـ23 جامعة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية، للدارسة واكتشاف الموهوبين.

- بالصور.. جامعة الطفل تحقق نجاحًا باهرًا فى أول أسبوع لها.. رئيس أكاديمية البحث:البداية تدفعنا لإعادة التجربة وجامعتا حلوان والمنوفية تشاركان اليوم.. ومسئول بالبرنامج: نتلقى 600 استفسار من أولياء أمور

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