"الزراعة": حزمة إجراءات لحماية القطن طويل التيلة وحل مشاكل تسويقه

كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى معهد بحوث القطن، بالبدء الفورى بإعداد خريطة صنفيه جديدة لمحصول القطن الموسم الجديد تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، تستهدف تحقيق المصلحة للفلاح وحل مشاكل التسويق، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، واستنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان الواحد.

كما تبدأ وزارة الزراعة الموسم الجديد، فى اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية القطن المصرى وخاصة طويل التيلة، أولها التنسيق مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، وإعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى، تستهدف حماية القطن المصرى وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.

كما تبدأ "الوزارة" فى تطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعة القطن، من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة " أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر، واقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم فى المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.

بينما يقوم معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بإنتاج أصناف ذات قيمة عالية تستهدف الحفاظ على القطن طويل التيلة، والإشراف الفنى على الزراعات فى كافة مراحلها، للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة، ويكون له كل الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج، وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار، وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الأشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.

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