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قيادى بـ"التجمع" يطالب بتمثيل اليهود والشيعة والبهائيين بمجلس "النواب"

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قيادى بـ"التجمع" يطالب بتمثيل اليهود والشيعة والبهائيين بمجلس "النواب" قيادى بـ"التجمع" يطالب بتمثيل اليهود والشيعة والبهائيين بمجلس "النواب"
طالب الدكتور طاهر سلامة مسئول ملف المواطنة بحزب التجمع بإزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وفرض كوتة من داخل الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة، بالاتفاق، لتمثيل الأقليات الدينية والعرقية، ومنهم اليهود الشيعة والبهائيين.

وأوضح طاهر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأقليات لديهم قيادات لديها من الكفاءة ما يؤهلها لتأدية دور قوى وفعال داخل المجلس للدفاع عن الأقليات، وحتى لا تأتى تشريعات فى غياب ممثلى الأقليات أنفسهم.

كما أوصى الدكتور طاهر سلامة مسئول ملف المواطنة بحزب التجمع المجلس القومى للمرأة بتزكية نادية شحاتة هارون رئيس الطائفة اليهودية بمصر للتعيين بمجلس النواب، قائلا "فهى تمتلك من الوطنية والشهامة المصرية ما يكفى لأن تكون نائبة بالبرلمان".


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