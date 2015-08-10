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قيادى سابق بالإخوان: قيادات حالية بالجماعة تطالب بتغيير الفكر والقيادة

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قيادى سابق بالإخوان: قيادات حالية بالجماعة تطالب بتغيير الفكر والقيادة قيادى سابق بالإخوان: قيادات حالية بالجماعة تطالب بتغيير الفكر والقيادة
قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن بعض قيادات الجماعة بدأت تطالب فى الوقت الحالى بالتجديد والجدية فى تغيير القيادة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه المطالب متكررة لأن الإخوان قيادة وتنظيما وفكرا يتعرضون لأزمة طاحنة شديدة مع انهيار المشروع بشكل متكامل، مضيفا: "وهذا يؤدى دائما إلى ارتفاع أصوات المطالبين بالتجديد فى الإخوان ظنا منهم أن مجرد تكرار كلمة التجديد كافٍ إلى إحداث تجديد بالفعل".

وأوضح أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن سبب تكرار هذه المطالب هو بقاء قيادات تاريخية فى أماكنها فترة طويلة أدى إلى ركود فى التفكير وتصلب فى الحركة وعدم المرونة الفكرية، لافتا إلى أن هذا البقاء ورث مفاهيم مركبة حول وجوب السمع والطاعة للقيادة، وأن الخروج عنهم وعن أفكارهم أدى إلى تململ الأفراد، إلى جانب الهزائم المتوالية فى كل المجالات التى كان الإخوان يكسبونها بسهولة أدت إلى ارتفاع أصوات تنادى بالتغيير.

وتابع: "سيكتفى أفراد الجماعة بالتغيير والتجديد فى بعض الشخصيات للتخفيف من الضغوط على القيادة ولإشعار الجميع أن هناك تغييرا، وسيكتفون فى العمل الإدارى بتغيير طفيف فى اللائحة، والأفكار ستعود إلى الكمون والاستكانة السابقة".

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة بأزمة لمساعى تحالفها مع الاشتراكيين الثوريين

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