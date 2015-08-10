نقيب صيادى كفر الشيخ: 47 صيادًا من "برج مغيزل" محتجزون فى السجون الليبية

أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن 47 أسرة بقرية برج مغيزل يعيشون لحظات سيئة بسبب احتجاز أبنائهم فى السجون الليبية واحتجاز مراكبهم الثلاثة التى كانوا على متنها.

وقال نصار، إن مر كب "أبو هناء" وعليه 16 صيادًا هو المركب الثالث منذ شهر يونيو حتى الآن يلقى القبض على الصيادين بها فى ليبيا، وعلى متنها 48 صيادًا، توفى أحد الصيادين، وأصبح منهم 47 صيادًا فى سجون ليبيا مصيرهم غير معروف.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بسرعة الإفراج عن الصيادين رحمة بأهاليهم.

وفى سياق آخر، قال نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن هناك موجة غضب تجتاح جموع الصيادين من سياسة وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، وتجاهله الدائم لهم.

وأضاف نصار، أن التجاهل من وزير الزراعة للصيادين له صور متعددة، سواء تجاهل مطالبهم أو حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون وعدم استجابته لسرعة حل مشاكلهم، والتى أدت إلى خروج بعض الصيادين إلى دول الجوار بحثاً عن الرزق، حتى أصبح لمصر أكثر من 55 صيادًا فى سجون ليبيا وتونس، علاوة على 101 صياد أنقذهم رئيس الجمهورية بعد تجاهل وزير الزراعة لهم أثناء زيارته إلى السودان.

وتابع: "هناك 40 مركب صيد فى ليبيا فقط تمت مصادرتها، علاوة على 10 مراكب أخرى أى ما يعادل 80 مليون جنيه استثمارات ضاعت، ونجد وزير الزراعة يومياً ليلاً ونهاراً كل حديثه عن الفلاحين من ناحية قانون المعاشات أو التأمين الصحى للفلاحين، رغم أن الدستور المصرى جمع الفلاحين والصيادين معاً، ونعتبر أن الصيادين خارج سياسة الوزارة".

وأشار إلى أن الصيادين يطالبون بفصل هيئة الثروة السمكية عن وزارة الزراعة وجعلها وزارة أو يتم متابعتها من قبل مجلس الوزراء حتى يعود الأمل إلى الصيادين والخير إلى السواحل المصرية مرة أخرى.