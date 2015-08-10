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اليوم.. "جنايات القاهرة" تنطق بالحكم على 68 متهما بقضية "خلية الظواهرى"

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اليوم.. "جنايات القاهرة" تنطق بالحكم على 68 متهما بقضية "خلية الظواهرى" اليوم.. "جنايات القاهرة" تنطق بالحكم على 68 متهما بقضية "خلية الظواهرى"
تنطق، اليوم، محكمة جنايات القاهرة بالحكم على 68 متهمًا، منهم 54 حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة، ومن المقرر أن تشهد الجلسة النطق بالحكم فى القضية.


>مد أجل الحكم فى قضية "خلية الظواهرى" لـ10 أغسطس لدواعٍ أمنية

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مصر 365

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