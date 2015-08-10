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أهالى قرية سنباط بزفتى يطالبون بحل أزمة الكهرباء

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أهالى قرية سنباط بزفتى يطالبون بحل أزمة الكهرباء أهالى قرية سنباط بزفتى يطالبون بحل أزمة الكهرباء
تقدم عدد من أهالى قرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بشكاوى عاجلة لرئيس المدينة، ورئيس قطاع الكهرباء تضرروا فيها من ضعف التيار الكهربائى بالقرية، وعدم انتظام الكهرباء، وتعدد مرات الانقطاع بسبب ضعف التيار.

وقال محمد فوزى أحد الشاكين، إن ضعف التيار الكهربائى بالقرية يؤدى إلى حرق الأجهزة الكهربائية، والأزمة أن مدير الكهرباء يعرف الأزمة جيدًا، وهو من أخبر الأهالى أن المحول يخرج ١٦٠ فولت فقط لتصل للمنازل أقل من ذلك، والطبيعى أن يصل المنازل 210/200 على وصف الأهالى فى الشكوى الرسمية.

وتضرر الأهالى من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى، مطالبين بضرورة معالجة المحول أو تغييره للحفاظ على المنازل، والأدوات الكهربائية، باعتبار قرية سنباط "قرية أم" وبها نسبة سكانية عالية، ويتبعها عدد من العزب.

على صعيد آخر، حرر الأهالى محضرًا رسميًا يحمل رقم 11195 بمركز شرطة زفتى، مطالبين بمحاسبة المقصرين، والمتسببين فى انقطاع وضعف التيار الكهربائى.

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