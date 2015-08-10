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منعا للتعب والإحراج..تعرف على الأطعمة التى تسبب زيادة غازات البطن

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منعا للتعب والإحراج..تعرف على الأطعمة التى تسبب زيادة غازات البطن منعا للتعب والإحراج..تعرف على الأطعمة التى تسبب زيادة غازات البطن
غازات البطن أحد الأعراض المرضية المزعجة، والتى تسبب إحراجا للكثيرين ويبحثون عن حلول لها.

الدكتور محمد مهاب أخصائى الجهاز الهضمى، يؤكد أن تجنب الأطعمة التى تزيد من حدة غازات البطن، أهم الخطوات الفعالة لتجنب تكرار الإصابة بها.

وحسب الدكتور مهاب، فالمشكلة تكمن فى تركيز بعض المرضى على تناول أصناف الطعام التى تحتوى على زيوت طيارة، أو التركيز كذلك على إضافة الكثير من الإضافات على الطعام، كالثوم والبصل دون مقدار محدد، ما يجعل بعض الأشخاص ممن يعانون القولون، أو مشكلات معوية مختلفة، يشكون من غازات البطن المحرجة.

أطعمة تساعد على زيادة غازات البطن


>ولذا يقدم أخصائى الجهاز الهضمى، قائمة بالأطعمة التى تزيد من حدة المشكلة، وتؤجل علاجها والتخلص أولا بأول من الغازات المتكونة بالبطن، ليقلل الراغب فى التخلص من الغازات من كمياتها، ولا تتعدى حصته الأسبوعية من تلك الأصناف عن المرة الواحدة:
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-الكرنب


> أحد أكثر الأطعمة المكونة للغازات، لذا يفضل تناوله مسلوقا، وينهى المريض عن تناوله مسبك، أو مقلى أو محشى بالأرز، أو نيئا.

-البصل


> البصل المطبوخ لا خوف منه، أما النيئ فيكون الغازات، لذا يفضل تناوله مسلوقا، وبكميات محدودة.

-الثوم


>من أكثر الإضافات تكوينا للغازات، لذا لابد من إضافة القليل منه إلى الطعام، مع الحرص على عدم تناوله نيئا.

-الطعمية


>مكون أساسى للغازات، ويفضل عدم تناولها لأضرارها على المعدة والجهاز الهضمى.

-المياه الغازية بأنواعها


>تسبب تكون الكثير من الغازات بالبطن على عكس المعتقد، ويفضل التوقف نهائيا عن تناولها لأضرارها الجانبية الكثيرة على المعدة والجهاز الهضمى واضطرابات الإخراج.

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