بدء أعمال الصيانة البسيطة لجميع مدارس المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا البدء فى تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة لكل مدارس المحافظة بنطاق مراكزها التسع، وذلك استعداداً للعام الدراسى الجديد.

وكان اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، قد كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بالبدء فورًا فى أعمال الحصر للمدارس التى تحتاج إلى صيانة لتكون جاهزة فى العام الدراسى القادم.

وأكد المحافظ على ضرورة معاينة كل المدارس المختلفة وتقييمها مع تقديم تقارير مفصلة عن كل مدرسة بالاحتياجات المطلوب تنفيذها، مع تحرى الدقة حتى لا تستثنى مدارس متهالكة ويعود بالسوء على الطلاب، موجّهًا بتنفيذ التوسعة اللازمة دون إهدار المساحة القانونية لكل طالب بأرض المدرسة.