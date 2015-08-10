صيانة 228 مدرسة بمحافظة السويس قبل بداية العام الدراسى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، بدء أعمال الصيانة لـ228 مدرسة بكل الأحياء والمراحل التعليمية المختلفة قبل بداية العام الدراسى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس فى بيان إعلامى إن خارطة الصيانة بالمدارس تسير وفق خطة منظمة فى اتجاهين أولهما الصيانة البسيطة وثانيهما الصيانة الرئيسية.
وأضاف عبد الحافظ أن هيئة الأبنية التعليمية تلتزم بإنهاء عمليات الصيانة البسيطة فى نحو 54 مدرسة، وبينما تلتزم الإدارات التعليمية الثلاثة بتنفيذ وإنهاء عمليات الصيانة البسيطة فى نحو 59 مدرسة.
وفى شأن الصيانة الرئيسية تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان وكلية الهندسة جامعة السويس بموجبه يلتزم الطرفان بعمل الصيانة الرئيسية لعدد 14 مدرسة ذات الخطورة الداهمة لحالة أبنيتها المتردية.