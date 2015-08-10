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صيانة 228 مدرسة بمحافظة السويس قبل بداية العام الدراسى

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صيانة 228 مدرسة بمحافظة السويس قبل بداية العام الدراسى صيانة 228 مدرسة بمحافظة السويس قبل بداية العام الدراسى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، بدء أعمال الصيانة لـ228 مدرسة بكل الأحياء والمراحل التعليمية المختلفة قبل بداية العام الدراسى.

وقال عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس فى بيان إعلامى إن خارطة الصيانة بالمدارس تسير وفق خطة منظمة فى اتجاهين أولهما الصيانة البسيطة وثانيهما الصيانة الرئيسية.

وأضاف عبد الحافظ أن هيئة الأبنية التعليمية تلتزم بإنهاء عمليات الصيانة البسيطة فى نحو 54 مدرسة، وبينما تلتزم الإدارات التعليمية الثلاثة بتنفيذ وإنهاء عمليات الصيانة البسيطة فى نحو 59 مدرسة.

وفى شأن الصيانة الرئيسية تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان وكلية الهندسة جامعة السويس بموجبه يلتزم الطرفان بعمل الصيانة الرئيسية لعدد 14 مدرسة ذات الخطورة الداهمة لحالة أبنيتها المتردية.

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