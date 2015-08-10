للحوامل أول مرة..جنينك فى الشهر الرابع بيسمع وشعره بيطلع ويزن100 جرام

الحمل هو سر سعادة الكثير من المتزوجين، وذلك يرجع إلى اكتمال أسرتهم بطفل جديد.

وتشعر الكثير من السيدات بالقلق حول صحة الجنين، خاصة إذا كانت حامل لأول مرة، ويرجع ذلك إلى عدم معرفتها بمراحل تطور الجنين وما يحدث له من تغيرات فى كل شهر من شهور الحمل.

وحول هذا يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن الأم تشعر بالجنين داخل أحشائها منذ اليوم الأول للحمل، وأيضا الجنين كذلك، لكنه يبدأ بالسمع فى الأسبوع الخامس عشر أى فى الشهر الرابع.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أنه عند وصول المرأة للشهر الرابع من الحمل قد يصل طول الجنين إلى 13.5 سم، ويبلغ وزنه 100 جرام، ويبدأ أيضا بظهور الشعر لدية فى السونار، ولذلك نقوم بعمل سونار فى هذه الفترة للاطمئنان على كافة التشوهات الخلقية للجنين.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، أن الجنين يبدأ بسماع الأصوات فى الشهور الرابع ولكن دون تميز، وذلك يرج إلى أن مركز الصوت فى المخ لم يتشكل بعد، فيستطيع الجنين سماع صوت معدة الأم وهى تهضم الطعام، ويسمع صوت نبضات قلبها.