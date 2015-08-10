الإمارات تخصص 82 مليون دولار للإغاثة فى اليمن

أعلنت الإمارات تخصيص 300 مليون درهم "82 مليون دولار" "لتعزيز عملياتها الإغاثية وبرامجها التنموية فى اليمن".

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى مساء اليوم الأحد أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وجه برصد "300 مليون درهم لتعزيز عملياتها الإغاثية وبرامجها التنموية فى اليمن نفذت منها ما قيمته 79 مليونا من البرامج الإنسانية منذ مطلع العام الحالى".

وأشارت الهيئة إلى أنها "سيرت خمس سفن من الإمارات إلى اليمن نقلت حوالى سبعة آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات الأطفال والمشتقات البترولية، إلى جانب توفير عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية من الأسواق المجاورة وترحيلها برا إلى داخل اليمن وإيصالها إلى المتأثرين فى مختلف المحافظات المتضررة".