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الأمن يواصل جهوده لضبط متهم قتل زوجته وحماته ببولاق الدكرور

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الأمن يواصل جهوده لضبط متهم قتل زوجته وحماته ببولاق الدكرور الأمن يواصل جهوده لضبط متهم قتل زوجته وحماته ببولاق الدكرور
تواصل قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة البحث عن قاتل زوجته وحماته وأصابه شقيق الزوجة عقب إطلاق النار عليهما داخل منزل الأسرة ببولاق وفر هاربا.

وتبين بفحص الجثتين أن أم الزوجة البالغة من العمر قرابة 47 عاما مصابة بعدة طلقات بالجانب الأيسر والذراعين وأن زوجة المتهم لقيت مصرعها نتيجة الإصابة بعدة طلقات أيضا بجانبها الأيسر، وتبلغ من العمر 21 عاما.

وبينت معاينة مسرح الجريمة أن الخرطوش أطلق من مسافة قريبة فاخترق جسدى القتيلتين وقتلهما فى الحال، فيما تبين إصابة شقيقته برش خرطوش خفيف بذراعيها.

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مصر 365